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Öğrenci ulaşım desteğine dair tüm merak edilenler

Ailelerinden uzakta eğitim gören öğrenciler için başlatılan destek paketinde tüm detaylar belli oldu. 2022 ve 2023 senesi için farklı ödeme miktarı belirlenirken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, konuyla ilgili tüm detayları aktardı. İşte, 2023 öğrenci ulaşım desteğine dair son gelişmeler...

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  • 2023 öğrenci ulaşım desteği | Öğrenci ulaşım desteği ne kadar, nereden başvurulur, kimler alabilir?

    Evlerinden uzakta eğitim gören öğrencilere ulaşım desteği başlığı altında destek ödemesi yapılacak. Bununla beraber; yılda iki kere olmak üzere öğrencilerin eve gidiş dönüş biletleri devlet tarafından karşılanacak. Bunun için ayrılan 300 milyonluk bütçe, milyonlarca öğrencinin yüzünü güldürecek. İşte, güncel gelişmeler...
  • 2023 öğrenci ulaşım desteği | Öğrenci ulaşım desteği ne kadar, nereden başvurulur, kimler alabilir?

    KİMLER ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ ALABİLİR?

    Bakan Yanık, konuyla ilgili yaptığı açıklama, "Söz konusu program ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerimizin şehirlerarası ulaşım giderlerine destek olacağız" dedi.
  • 2023 öğrenci ulaşım desteği | Öğrenci ulaşım desteği ne kadar, nereden başvurulur, kimler alabilir?

    2023 ÖĞRENCİ ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR?

    Yaklaşık 400 bin ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencisinin yararlanacağı destek programı için 300 milyon liraya yakın bütçe ayırdıklarını belirten Yanık, şu bilgileri verdi:

    "Öğrencilerimize 2023 yılı için vereceğimiz desteğin üst limit tutarı 750 lira. Bu destek programıyla öğrencilerimizin yılda 2 defa gidiş dönüş ulaşım giderleri karşılanacak."
  • 2023 öğrenci ulaşım desteği | Öğrenci ulaşım desteği ne kadar, nereden başvurulur, kimler alabilir?

    BAŞVURULAR NEREYE YAPILIR?

    Yanık, başvuruların öğrenci veya ailesi tarafından ailelerin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına (SYDV) yapılması gerektiğini kaydetti.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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