Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Milli Eğitim Bakanlığı ile Savunma Sanayi Başkanlığı arasında bilim ve teknoloji üzerine kurdukları köprü ile savunma sanayi alanında nitelikli eleman ihtiyacının karşılanması adına büyük mesafe almış olacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında, 2023 yılına kadar 2023 atölye ve laboratuvar öğretmenine güncel teknolojiye uygun olarak teorik ve uygulamalı mesleki eğitimlerin verilmesini öngören iş birliği protokolü imzalandı.

Bakan Selçuk, imza töreninde yaptığı konuşmada, öğretmenin niteliği değişmeden bir eğitim sisteminin niteliğinin değişemeyeceğini vurguladı.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile birlikte öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim alması için öğretmenlerin yetkinliklerinin geliştirilmesi projesini birlikte ele almaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk, paydaşların karar alma süreçlerine aktif bir şekilde katıldığı bir yapı oluşturma amacını taşıdıklarını anlattı.

Okulların gelişen teknolojiyle uyum sağlamasında sıkıntı yaşanırsa eğitimin ekonomiyle ilişkisini kurmada güçlük çekileceğini ifade eden Selçuk, "Eğitim, ekonomi ve demokrasi ile birlikte bir sac ayağıdır. Bu ayaklardan bir tanesi eksik olduğunda sinerji oluşmaz ve işlevsellik azalır" dedi.

Bakan Selçuk, ortaya çıkan bu sürekli değişime bağlı olarak Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdürmek ve eğitime canlı bir süreç gibi bakmak gerektiğine işaret etti.

Savunma sanayinin teknolojiye bağlı olarak anlık düzeyde değiştiği bir alan olduğunu aktaran Selçuk, bunun eğitimin içinde bulunduğu durumu açıklamak için işlevsel bir örnek de oluşturduğunu vurguladı.

"YERLİ VE MİLLİ BAKIŞ" VURGUSU

Savunma Sanayii Başkanlığı ile yaptıkları iş birliğinin önemine işaret eden Selçuk, şunları kaydetti: "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi Türkiye'nin bir küresel güç olma arzusu, bu topraklarda bulunabilme ve bayrağı daha yükseklere çekebilme fırsatına sahip olabilmesi için savunma sanayinin çok önemli bir yeri var. Buradaki yerli ve milli bakış, eğitimin de uluslararası düzeyde nitelikli olmasını gerektiren bir çabayı ortaya koyuyor. Bakanlığımız ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında bilim ve teknoloji üzerine kurmuş olduğumuz bu köprüyle savunma sanayi alanındaki teknolojik bilgilerle donatılmış nitelikli eleman ihtiyacımızın karşılanması adına büyük mesafe almış oluyoruz."

Bakan Selçuk, iş birliğinin 2023 öğretmen ile sınırlı kalacağını düşünmediğine dikkati çekerek, "Bereketli olsun diyorum şimdiden" ifadesini kullandı.

Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile eğitim verilecek öğretmen sayısının artırılması konusunu değerlendirme fırsatı bulabileceklerini de sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından Bakan Selçuk ile Savunma Sanayi Başkanı Demir, iş birliği protokolünü imzaladı.

Törene, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bakanlık temsilcilerinin yanı sıra ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ),ROKETSAN, HAVELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, TUSAŞ Motor Sanayii AŞ gibi savunma sanayisi firmalarının yetkilileri katıldı.

İsmail Demir, konuşmasında, savunma sanayisinin ülke için vazgeçilmez ve stratejik önem taşıdığını belirterek, Türkiye'nin sekrördeki ihtiyaçlarının 3'te ikisini yerli imkanlarla karşılar hale geldiğini söyledi.

"Küresel Güç Türkiye" vizyonunun bir dönemin başlangıcı anlamına geldiğini dile getiren Demir, bu vizyonun dünya standartlarında bir insan kaynağı gereksinimi doğurduğunu ifade etti.

İş birliği protokolünün ihtiyaç duyulan kapasiteyi sağlamaya yönelik olduğunu vurgulayan Demir, öğretmenlere bu kapsamda büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, havacılık gibi alanlardaki mesleki bilgi ve becerilerini artırmak üzere teorik ve mesleki eğitim verileceğini bildirdi.

Demir, proje kapsamında savunma sanayisindeki çeşitli ana yüklenicileri, şirketleri devreye sokacaklarını ve onlarla çok sıkı koordinasyon içinde olacaklarını söyledi.

Verilecek her türlü eğitimin ülkenin sanayi ekosisteminde çok fazla katma değer sağlama potansiyeline sahip olduğuna işaret eden Demir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de yakın iş birliğinde olacaklarını kaydetti.

2023'e kadar 2023 öğretmenin eğitiminin gerçekleştirileceği bilgisini veren Demir, "Öğretmenlerimiz alanlarında ne kadar iyi yetişmiş olurlarsa, sanayi ve teknoloji alanlarında ne kadar şirketlerle, hayatla iç içe olurlarsa edinecekleri bilgi ve deneyimi o kadar iyi şekilde öğrencilerine aktarma imkanına kavuşacaklar." dedi.

Daha sonra iş birliği kapsamında görev alacak savunma sanayisi şirketlerinin yöneticileri protokolü imzaladı.

PROTOKOLÜN KAPSAMI

İş birliği protokolü; büyük veri, yapay zeka, siber güvenlik, uçak teknolojisi, aviyonik sistemler, bilişim teknolojisi, elektrik elektronik teknolojisi, endüstriyel otomasyon teknolojisi, gemi yapımı, makine teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, tasarım teknolojisi, uçak bakım, yenilenebilir enerji teknolojisi alanlarını kapsıyor.

Söz konusu alanlarda görev yapan atölye ve laboratuvar öğretmenlerine, güncel teknolojiye uygun olarak, mesleki bilgi ve becerilerini artırmak üzere SSB tarafından teorik ve uygulamalı mesleki eğitim verilecek.

Protokol kapsamında, SSB tarafından mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi için toplantı, seminer, konferans, yarışma gibi farkındalık faaliyetlerinin koordine edilmesine, alan öğretmenlerine düzenlenecek olan hizmet içi eğitim faaliyetlerine de destek verilecek. Bu ana protokolden sonra Milli Eğitim Bakanlığının savunma sanayisi kuruluşlarıyla imzalayacağı alt protokollerin koordinasyonu yine SSB tarafından sağlanacak.

Öğretmenlerin eğitimiyle, ortaöğretim düzeyindeki öğrencilere ulaşılması, sözü edilen alanlarda uzmanların yetiştirilmesi ve savunma sanayisine dair farkındalığın artırılması amaçlanıyor. İş birliği sayesinde, savunma sanayisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü açığının ve teknik eğitime yönelik mesleki faaliyetler alanındaki eksiğin giderilmesi planlanıyor.