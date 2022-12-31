2023 resmi tatiller listesi

2023 yılı beraberinde taze bir başlangıç da getirdi. An itibarıyla yıl sonuna kadar birçok resmi tatil bulunuyor. Özellikle hafta sonlarıyla birleşen tatiller, çalışanlar için güzel bir fırsat olabiliyor. 2023'de toplam 14 tam gün ve 3 de yarım gün resmi tatil yapılacak. İşte, 2023 resmi tatil listesi ve hangi güne denk geldiğine dair detaylar...