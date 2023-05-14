Türkiye, sandık başında! 13. Cumhurbaşkanını belirlemek için oylar kullanılırken aynı zamanda 28. Dönem TBMM'yi belirlemek için de oy kullanılıyor. Saat 08.00 itibarı ile başlayan oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek. Bunun hemen ardından sandık sandık seçim sonucu belirlemek için oy sayımına geçilecek. Oy sayımı ile beraber 2023 genel seçim sonuçları da anbean, canlı, kesintisiz ve son dakika olarak takip edilecek. Hatırlanacağı gibi, YSK'nın yayın yasağı kararı kalkmadan seçim sonucu ile ilgili veri paylaşılamayacak. YSK'nın yayın yasağının kalkmasının ardından, her seçimde olduğu gibi, bu seçimde de Türkiye geneli seçim sonuçları Haberturk.com'dan öğrenilecek.

14 MAYIS 2023 GENEL SEÇİM SONUCU HABERTURK.COM'DA YAYINLANACAK

Haberturk.com'un 2023 Genel Seçim Sonuçları sayfası yine sonuçları hızlı, anlaşılır, kesintisiz, son dakika ve canlı olarak aktaracak. "Seçimi hangi parti kazandı? Hangi parti ne kadar, yüzde kaç oy aldı?" sorularının cevabı ile beraber genel seçim sonuçları, detaylı grafikler ile Haberturk.com ve Haberturk.com'un mobil uygulamasında yerini alacak. Siyasi partilerin oy oranları, il il ve ilçe ilçe 14 Mayıs 2023 milletvekili seçimi sonucu karşılaştırmalı olarak bilgisayarınızda ve mobil cihazlarınızda olacak. İşte, Habertürk'ün 2023 Milletvekili Seçim Sonuçları sayfası

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