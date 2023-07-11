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Kök aylığı 6 bin lira ve altında kalanların emekli aylıkları Temmuz ayından sonra da 7 bin 500 lira olarak ödenmeye devam edecek.

Kök aylığı 7 bin lira olan bir kişinin emekli aylığı ise yüzde 25 zamla 8 bin 750 lira olacak. Ancak, bu kişi daha önce 7.500 TL aldığı için eline geçen para 1.750 TL değil, 1.250 TL artacak.