2023 Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

2023 Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak? - Futbol Haberleri

Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa finali için nefesler tutuldu. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile ZTK şampiyonu Fenerbahçe'yi karşı karşıya getirecek olan Süper Kupa finalinin tarihi ve saati futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "2023 Süper Kupa finali ne zaman? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçı hangi kanalda yayınlanacak?" İşte Süper Kupa finalinin oynanacağı tarih...

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GALATASARAY FENERBAHÇE SÜPER KUPA FİNALİ NE ZAMAN?

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak 50. Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı.

Söz konusu karşılaşmanın günü ve saati, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak ancak mücadelenin Temmuz ayının sonunda ya da Ağustos ayı başında oynanması bekleniyor.