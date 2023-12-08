Taşerona işçiye kadro düzenlemesine ilişkin yaşanan son dakika gelişmeleri kamuoyunun gündemini meşgul etmeye devam ediyor. 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesine ön gören düzenlemenin tamamlanmasının ardından Meclis'ten geçerek yürürlüğe girmesi bekleniyor. Peki, "2023 taşerona kadro ne zaman çıkacak? 90 bin taşeron işçiye kadro kimleri kapsıyor, şartları nelerdir?" İşte detaylar...

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TAŞERONA KADRO DÜZENLEMESİ SON DURUM

Yaklaşık 90 bin taşeron işçisine kadro verilmesi planlanıyor ve bu çalışmaların Meclis'e sunulması bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, takviminde öncelikli olarak memur ve emekli maaşı artışlarını ele aldıktan sonra, taşeron işçilere kadro düzenlemesi konusuna odaklanmayı planlıyor. Konuyla ilgili olarak Bakan Vedat Işıkhan'dan bir açıklama bekleniyor.