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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2023'te 900 bin kişi İŞKUR ile işe girdi - İş-Yaşam Haberleri

        2023'te 900 bin kişi İŞKUR ile işe girdi

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın, 2023 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan İŞKUR verilerine ilişkin paylaşımda bulunurken, "Bu doğrultuda İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.10.2023 - 10:35 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:35
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        2023'te 900 bin kişi İŞKUR ile işe girdi
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın, 2023 yılı Ocak-Eylül aylarını kapsayan İŞKUR verilerine ilişkin paylaşımda bulundu.

        Bakan Işıkhan’ın paylaşımı şöyle:

        "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 21 yılda her alanda yaptığımız eser ve hizmetleri, yetişmiş insan potansiyelimizle taçlandırmak istiyoruz. İstihdamın artırılması ve işsizlikle etkin bir şekilde mücadele etmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

        Bu doğrultuda İŞKUR 2002 yılından bugüne 13,2 milyon kişinin, 2023 yılı Ocak-Eylül döneminde 900 bine yakın kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti.

        Bu yüzyılı, emeğin, yatırımın, üretimin, istihdamın, büyümenin ve refahın yüzyılı yapacağız."

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