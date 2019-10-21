2023'te Balkanlardan 10 milyondan fazla turist gelecek

Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Aktan Ago, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ve CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz, hafta sonu İstanbul’da bir araya gelerek ekonomi ve turizm ekseninde çeşitli açıklamalarda bulundular. CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz “Balkan ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısının 2020’de 6 milyon, 2023’de ise 10 milyonu aşmasını bekliyoruz” dedi.

Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Türkiye'nin Kuzey Makedonya açısından her anlamda önemli bir ülke olduğuna vurgu yaparak “Kuzey Makedonya’yı ziyaret eden turistler arasında Türkler ilk sıralarda. Ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz her geçen yıl artarak büyüyor. Gelecekte çok daha fazlasını yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Türkiye’ye Balkan rüzgarı”

Resmi rakamlara göre 2019’da Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttı. Balkan ülkelerinden gelen turist sayısı ise her yıl artmaya devam ediyor.

Tüm balkan ülkeleri turist toplamı 2016’da 2.808.899, 2017’de 3.220.908, 2018’de 4.306.151 kişi olurken Türkiye’ye gelen turist sayısındaki yıllık ortalama yüzde 15-25 aralığındaki büyüme ile rakamların 2019’da 5 milyon, 2020’de 6 milyon ve 2023’de 10 milyonu aşması bekleniyor.

2016 2017 2018

Arnavutluk 83.029 103.593 125.935 Bosna Hersek 66.177 90.378 120.480 Bulgaristan 1.690.766 1.852.867 2.386.885 Estonya 35.549 48.024 61.707 Güney Kıbrıs Rum Kesimi 10.342 10.201 10.516 Hırvatistan 21.346 23.630 44.188 Karadağ 16.709 19.555 24.183 Kosova 100.022 116.049 139.500 Letonya 34.861 46.536 65.868 Litvanya 109.749 134.264 199.371 Makedonya 146.008 172.851 209.519 Malta 5.849 5.523 8.287 Romanya 357.473 423.868 641.484 Sırbistan 110.594 146.852 225.312 Slovenya 18.863 25.105 40.716 DİĞER 1.562 1.612 2.200 TOPLAM 2.808.899 3.220.908 4.306.151

CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz “Balkanlarda gelişime açık, büyük bir potansiyel görüyoruz. Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Bulgaristan gibi ülkelerden Türkiye’ye gelenlerin sayısını artırmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkıları önemli. Balkanlara yoğunlaşarak 2023 yılında ülkemizde toplamda 75 milyon turist ağırlayabiliriz. Kolay, ucuz, konforlu ulaşım, sağlıklı iletişim ve yakın ekonomik işbirlikleri konusunda çalışmalarımız var, önümüzdeki günlerde bunları da duyuracağız” dedi.

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ise “Barış Pınarı” operasyonu sayesinde yine gördük ki her türlü konuda en iyi alternatiflerimiz Balkanlardır, Türk dünyasıdır. Yüzlerce yıla dayanan tarihi, kültürel bağlarımızı, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Ticareti ve turizmi geliştirmek amacıyla biz işadamları önümüzdeki yıllarda daha çok gayret göstereceğiz. Ne tür işbirlikleri yapabiliriz diye çeşitli projeler araştırıyoruz ” dedi.