2023'te Balkanlardan 10 milyondan fazla turist gelecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerTurizm

2023'te Balkanlardan 10 milyondan fazla turist gelecek

HABERTURK.COM

Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Aktan Ago, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ve CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz, hafta sonu İstanbul’da bir araya gelerek ekonomi ve turizm ekseninde çeşitli açıklamalarda bulundular. CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz “Balkan ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısının 2020’de 6 milyon, 2023’de ise 10 milyonu aşmasını bekliyoruz” dedi.

balkanlar

Makedonya Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Dr. Aktan Ago, TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ve CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz, hafta sonu İstanbul’da bir araya gelerek ekonomi ve turizm ekseninde çeşitli açıklamalarda bulundular. CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz “Balkan ülkelerinden Türkiye’ye gelen turist sayısının 2020’de 6 milyon, 2023’de ise 10 milyonu aşmasını bekliyoruz” dedi.

Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Ago, Türkiye'nin Kuzey Makedonya açısından her anlamda önemli bir ülke olduğuna vurgu yaparak “Kuzey Makedonya’yı ziyaret eden turistler arasında Türkler ilk sıralarda. Ekonomik ve kültürel ilişkilerimiz her geçen yıl artarak büyüyor. Gelecekte çok daha fazlasını yaratmak için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

“Türkiye’ye Balkan rüzgarı”

Resmi rakamlara göre 2019’da Türkiye'ye gelen toplam turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14,7 arttı. Balkan ülkelerinden gelen turist sayısı ise her yıl artmaya devam ediyor. 

Tüm balkan ülkeleri turist toplamı 2016’da 2.808.899, 2017’de 3.220.908, 2018’de 4.306.151 kişi olurken Türkiye’ye gelen turist sayısındaki yıllık ortalama yüzde 15-25 aralığındaki büyüme ile rakamların 2019’da 5 milyon, 2020’de 6 milyon ve 2023’de 10 milyonu aşması bekleniyor.                                                                                                                   

                                                                           2016                2017               2018       

Arnavutluk

83.029

 103.593

 125.935

Bosna Hersek

66.177

 90.378

 120.480

Bulgaristan

1.690.766

1.852.867

2.386.885

Estonya

35.549

 48.024

 61.707

Güney Kıbrıs Rum Kesimi

10.342

 10.201

 10.516

Hırvatistan

21.346

 23.630

 44.188

Karadağ

16.709

 19.555

 24.183

Kosova

100.022

 116.049

 139.500

Letonya

34.861

 46.536

 65.868

Litvanya

109.749

 134.264

 199.371

Makedonya

146.008

 172.851

 209.519

Malta

 5.849

 5.523

 8.287

Romanya

 357.473

 423.868

 641.484

Sırbistan

 110.594

 146.852

 225.312

Slovenya

 18.863

 25.105

 40.716

DİĞER

 1.562

 1.612

 2.200

TOPLAM

2.808.899

3.220.908

4.306.151

CESU Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Suat Korkmaz “Balkanlarda gelişime açık, büyük bir potansiyel görüyoruz. Makedonya, Kosova, Bosna-Hersek, Bulgaristan gibi ülkelerden Türkiye’ye gelenlerin sayısını artırmak istiyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulan Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın katkıları önemli. Balkanlara yoğunlaşarak 2023 yılında ülkemizde toplamda 75 milyon turist ağırlayabiliriz. Kolay, ucuz, konforlu ulaşım, sağlıklı iletişim ve yakın ekonomik işbirlikleri konusunda çalışmalarımız var, önümüzdeki günlerde bunları da duyuracağız” dedi.

TÜMKİAD Genel Başkanı Nihat Tanrıkulu ise “Barış Pınarı” operasyonu sayesinde yine gördük ki her türlü konuda en iyi alternatiflerimiz Balkanlardır, Türk dünyasıdır. Yüzlerce yıla dayanan tarihi, kültürel bağlarımızı, kardeşliğimizi pekiştirmeliyiz. Ticareti ve turizmi geliştirmek amacıyla biz işadamları önümüzdeki yıllarda daha çok gayret göstereceğiz. Ne tür işbirlikleri yapabiliriz diye çeşitli projeler araştırıyoruz ” dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Antalya turizmde "rekora" doymuyor
TURİZMRekor! Tarihinde ilk kez oldu
Ayasofya'yı 12 yılda 31 milyon kişi ziyaret etti
TURİZMAyasofya'ya 31 milyon ziyaretçi
Antalya'ya gelen turist sayısı ilk kez 14 milyonu geçti
TURİZMTurizmde tarihi rekor
İstanbul turizmine sıcak hava dopingi
TURİZMİstanbul'da son 5 yılın en iyi performansı
'500 bine yakın Çinli'yi Türkiye'ye çekeceğiz'
TURİZM'500 bine yakın Çinli'yi Türkiye'ye çekeceğiz'
Turizmde Müslüman seyahat pazarı planı
TURİZMTurizmde Müslüman seyahat pazarı planı
Son dakkika! Booking.com davasında karar çıktı
TURİZMMahkemeden Booking.com kararı
Ukraynalı turistlerin yarısından fazlası Antalya'ya geliyor
TURİZMUkraynalıların gözdesi Antalya
İngiliz tur operatöründen Türkiye'ye 160 milyon sterlinlik yatırım
TURİZMİngilizlerden 160 milyon sterlinlik yatırım
Turizmde 2020'de yeni rekor kırılacak
TURİZM2020 yeni rekorlar getirecek

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X