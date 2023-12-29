2023'te Gala kıyafetleriyle gündem olan ve 'Yok artık' dedirten ünlüler
2023 yılında birçok işe imza atarak gala etkinliklerine katılan ünlü isimlerin kombin seçimleri bu yıl çok konuşuldu. Kıyafetleriyle şık seçilenler de vardı, rüküş bulunanlar da. İşte 2023'te giydikleri ile gündem olan ünlü isimler
"BİHTER" GALASINDAN FARAH ZEYNEP ABDULLAH
"Bihter" filminin galasında tercih ettiği elbise ile çok konuşulan Farrah Zeynep Abdullah'ın kombini bu yıl listeye girmeyi başardı.
GQ MEN OF THE YEAR ÖDÜL TÖRENİNDE TARIK EMİR TEKİN'NİN KOMBİNİ
GQ Men Of The Year ödül töreninde Taro Emir Tekin'nin tercih ettiği kombin çok konuşuldu. Tekin'nin kombinini Nuri Alço'ya benzetenler oldu.
OKTAY ÇUBUK'UN KOMBİN TERCİHİ
GQ Men Of The Year ödül töreninde Oktay Çubuk'un seçtiği kıyafetler gecenin dikkat çeken kombinlerinden birisiydi.
SONGÜL ÖDEN'NİN KIYAFET SEÇİMİ
"Atatürk" filminin galasında Songül Öden'nin tercih ettiği elbise "Selena" dizisindeki "Yüce Honos" karakterine benzetildi.
NİLPERİ ŞAHİNKAYA'NIN KOMBİNİ
"Derin Mor" dizisinin galasında Nilperi Şahinkaya'nın tercih ettiği kıyafetler ilginç bulundu.
DEMET ÖZDEMİR'İN BOYUT ATLAYAN AYAKKABILARI
"Dünyayla Benim Aramda" galasında Demet Özdemir'in giydiği ayakkabıların yükseliği çok konuşuldu.
BÜŞRA PEKİN'İN EŞOFMAN TAKIMINA BENZETİLEN KOMBİNİ
"Ölümlü Dünya 2" galasında Büşra Pekin'in giydiği kolsuz eşofman takım kıyafet kombini dikkat çekmişti.
BESTEMSU ÖZDEMİR'İN İLGİNÇ KOMBİNİ
"Nefes-Yer Eksi İki" filminin galasında Bestemsu Özdemir'in kıyafeti oldukça ilginç bulundu.
HAFSANUR SANCAKTUTAN'NIN ELEŞTİRİ ALAN ELBİSESİ
"Dünyayla Benim Aramda" filminin galasında Hafsanur Sancaktutan'nın tercih ettiği kıyafet eleştiri aldı.