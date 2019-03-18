Tancan, Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) tarafından düzenlenen "Çatılarda güneş enerji santrali (GES) uygulama fırsatları" konulu seminere katılmak için geldiği Konya'da, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Yerli ve yenilenebilir enerji alanında üretimin artarak devam ettiğini anlatan Tancan, şöyle devam etti:

"Türkiye, geçmiş yıllarda elektrik enerjisinin yüzde 40'ını yerli ve yenilenebilir enerjiden temin ediyordu. Son yıllarda bunu yüzde 50'lere çıkarttık. 2019 yılının ilk iki ayı içerisinde elektrik enerjisinde yerli ve yenilenebilir enerji kullanım oranı yüzde 60'lara çıktı. Yıl sonunda yüzde 60'ları koruyamasak bile yüzde 50'nin üzerinde yerli ve yenilenebilir enerji oranımız olacak gibi gözüküyor."

Tancan, yenilenebilir enerji kaynakları için gerekli teşviklerin verildiğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"2020 sonuna kadar devreye girecek yenilenebilir enerji kaynakları için halihazırda verilmiş olan bir teşvik söz konusu. Yatırımcılarımız 2020'den sonra bu teşvikin devam edip etmeyeceği, edecekse nasıl devam edeceği konusunda bize zaman zaman sorular yöneltiyor. Bu konudaki çalışmalarımız devam ediyor. Hangi kaynaklarda teşvike ihtiyaç söz konusu ise ve ne kadarsa bu rakam üzerinde çalışılıyor. Bu da makul bir süre sonunda kamuoyuyla paylaşılacak."

ÇATILARDA ELEKTRİK ÜRETİMİ TEŞVİK EDİLECEK

Lisanssız güneş enerjisi santrali kapsamında son iki yılda çok büyük atılım gerçekleştirildiğini vurgulayan Tancan, birçok yatırımcı tarafından 5 bin megavatı geçen miktarda lisanssız güneş enerjisi santrali kurulduğunu anlattı.

Yeni bir dönemin arifesinde olunduğunu ifade eden Tancan, yeni dönemde lisanssız santraller ile tüketicinin kendi enerjisini karşılamasına yönelik teşvik edici düzenlemeler yaptıklarını belirtti. Tancan, "Çok yakında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun, kamuoyunun ve sektörün de görüşlerini almak suretiyle çatılarda elektrik üretimini teşvik etmeye yönelik, aylık mahsuplaşma mekanizmasını devreye alarak, tüketicileri kendi tükettiği noktada elektriği üretmeye teşvik edecek mekanizmalar için çalışmalar söz konusu. İnşallah bunlar çok kısa sürede açıklanacak." diye konuştu.

Yerli ve yenilenebilir enerji üretimine büyük önem verdiklerine dikkati çeken Tancan, "Stratejilerimizin içerisinde 2023 yılında enerjimizin yüzde 65'ini yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılama hedefimiz var. Sonraki yıllarda bu oranı sürekli yukarıya taşıyarak enerjimizi büyük oranda yerli ve yenilenebilir kaynaklardan karşılamak için çaba sarf ediyoruz." dedi.

Tancan, kullandıkları teknolojilerin mümkün olduğunca yerli üretimden temin edilmeye çalışıldığını dile getirerek, "Yerli ürün kullanılması durumunda verilen ilave teşvikler söz konusu. Bunu daha cazip hale getirecek çalışmalarımız devam ediyor. Çok kısa sürede bunu da tamamlayıp mümkün olduğunca daha çok yerli ürün kullanılmasını teşvik edecek mekanizmaları da yakında açıklayacağız." ifadelerini kullandı.