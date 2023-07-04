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2023 Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar olacak?

Temmuz ayının gelişiyle birlikte dul ve yetim aylığına ne kadar zam yapılacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Yılda iki kez Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirlenen dul ve yetim aylığında emekli ve memur maaşlarına gelen zam kriter alınmaktadır. Dul ve yetim maaşı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesap edilmektedir. İşte 2023 Temmuz ayı zamlı dul ve yetim aylığı...

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  • DUL VE YETİM MAAŞI 2023: Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Dul ve yetim maaşına yüzde kaç gelecek?

    Dul ve yetim maaşı, şartları taşıyan vefat eden sigortalının eşine ve çocuklarına ödenmektedir. Dul ve yetim aylığının Temmuz ayında yapılacak olan zam ile birlikte ne kadar olacağı merak konusu oldu. Peki, "2023 Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar olacak? Dul ve yetim maaşına yüzde kaç gelecek?" İşte dul ve yetim maaşları...
  • DUL VE YETİM MAAŞI 2023: Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Dul ve yetim maaşına yüzde kaç gelecek?

    DUL VE YETİM AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

     

    Dul ve yetim aylığı ödemeleri, memur ve emekli maaşı ödemelerine göre zamlanmaktadır. Her yıl emekli ve memur maaşları Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirlendiğinden dul ve yetim aylığı da zamlanmaktadır. Dolayısıyla dul ve yetim aylığı önümüzdeki ay zamlı olarak hesaplara yatırılacak.
  • DUL VE YETİM MAAŞI 2023: Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Dul ve yetim maaşına yüzde kaç gelecek?

    DUL MAAŞI ALMA ŞARTLARI

    Ölüm aylığı alabilmek için ölen eşin en az 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları priminin bildirilmiş olması şartı var.

    SGK'lı olanların en az 5 yıl sigortası ve 900 gün primi varsa yine maaş bağlanıyor. Eşin çalışıyor olması ya da emekli olması durumunda aylıkta belli kesintiler yapılıyor. Örneğin çalışmayan ya da emekli olmayan koca ölen eşinin maaşının yüzde 75'ini alırken, çalışıyorsa yüzde 50'sini alıyor.

    Yine maaş alabilecek durumda çocuklar varsa ödenecek para belli oranlarda bunlar arasında pay edilebiliyor. Burada eş olarak tamamen nikahlı evlilikler kast ediliyor. Birlikte yaşamak ya da dini nikahlı olmak, çocuklar olsa dahi ölüm aylığı bağlanmasında dikkate alınmıyor.
  • DUL VE YETİM MAAŞI 2023: Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Dul ve yetim maaşına yüzde kaç gelecek?

    Erkek, SGK ve Bağkur kapsamında çalışıyorsa veya emekliyse ölen eşin aylığının yüzde 50'sini dul aylığı olarak alabiliyor. Erkek sigortalı çalışmıyor ve Bağkurlu da değilse ölen eşinin aylığının yüzde 75'ini alıyor.

    Ölen eş Emekli Sandığı'na tabi ise ve erkek de memur veya memur emeklisiyse bu durumda erkek ölen eşinin aylığının yüzde 50'sini alıyor. Bu hakkın elde edilebilmesi için ölen eşin en az 5 yıllık memuriyeti olması gerekiyor.
  • DUL VE YETİM MAAŞI 2023: Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Dul ve yetim maaşına yüzde kaç gelecek?

    DUL VE YETİM AYLIĞI ZAMMI NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Dul ve yetim aylığı ödemeleri, vefat eden sigortalının emekli maaşına göre hesaplanmaktadır. Son olarak en düşük emekli maaşı alt sınırı 7.500 liraya yükseltildi. Ara zam ile birlikte en düşük %50 oranında hisse alan dul maaşı 3.750 lira oldu. Çocuğu olmayanlar için bu miktar %75 olurken 5.625 liraya yükseldi.

    En düşük emekli maaşı üzerinden yetim (ölüm) aylığı alanların maaşı ise en düşük 1.875 lira oldu. Henüz SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı emeklilerine yapılacak Temmuz zam oranları belli olmadı. Maaş zamlarına göre dul ve yetim aylığı ödemeleri belirlenecek.
  • DUL VE YETİM MAAŞI 2023: Temmuz dul ve yetim aylığı ne kadar, kaç TL olacak? Dul ve yetim maaşına yüzde kaç gelecek?

    Örneğin en düşük emekli maaşının %30 zamlanması durumunda mevcut maaş 2.250 lira artarak 9.750 lira olacak. %50 hisse oranında dul ve yetim aylığı alanların maaşı 4875 lira olacak. %75 oranında dul aylığı alanların maaşı 7.312 liraya ulaşacak.

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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