2023 TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Fındık fiyatı bu sene ne kadar olacak?

2023 TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Fındık fiyatı bu sene ne kadar olacak?

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Fındık fiyatları hasat döneminde tekrardan gündemdeki yerini aldı. 2022 yılında fındık fiyatları 30 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Geçtiğimiz yıl ortalama olarak 54 TL olarak belirlenen fındık fiyatının bu yıl ne kadar olacağı araştırılmaya devam ediyor. Peki, "2023 TMO fındık fiyatları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Fındık fiyatı bu sene ne kadar olacak?" İşte detaylar...