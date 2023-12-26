2023'ün sürpriz aşkları
2023, birçok ünlüye aşk getirdi. Bazı ünlüler; yeni birlikteliklerini sosyal medya hesabından ilan ederken, bazı ünlüler; sevgilileriyle birlikte gazetecilerin objektiflerine yansıdı
ÇAĞLA ŞIKEL - NAİL GÖNENLİ
Emre Altuğ ile evliliğinden Uzay ve Kuzey adında iki çocuğu bulunan manken Çağla Şıkel, boşandıktan 8 yıl sonra aşk orucunu avukat Nail Gönenli ile bozdu. İkili, 2023'ün Ocak ayında İstanbul gecelerinde objektiflere yansımıştı.
Çağla Şıkel, Nail Gönenli ile görüntülendikten bir ay sonra muhabirlerin konuyla ilgili sorularına "Her şey gördüğünüz gibi" şeklinde verdiği yanıtla birlikteliğini ilan etti.
HAZAR ERGÜÇLÜ - KUTAY SOYACAK
Hazar Ergüçlü, gönlünü müzisyen Kutay Soyacak'a kaptırdı. İkili, birlikteliklerini 2023'ün Mayıs ayında sosyal medyadan ilan etti.
OĞULCAN ENGİN - İLAYDA ALİŞAN
Yeni bir aşka yelken açanlar arasında İlayda Alişan ile Oğulcan Engin de yer alıyor. 2023'ün Haziran ayında ilk kez birlikte görülen İlayda Alişan ile Oğulcan Engin, zaman zaman birlikte çekilen romantik fotoğraflarını da sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
ZEYNEP BASTIK - ALİ CAN AYYILDIZ
Menajeri olan Tolga Akış ile 2022'nin Temmuz ayında boşanan şarkıcı Zeynep Bastık, 2023'ün Temmuz ayında 30'uncu yaş gününde roman konseptli doğum günü partisinde Ali Can Ayyıldız ile birlikteliğini ilan etti.
Zeynep Bastık, sevgilisiyle çekilen fotoğraflarını sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaştı.
MELİSA ASLI PAMUK - YUSUF YAZICI
Melisa Aslı Pamuk, Fransa'nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı ile birlikteliğini 2023'ün Ağustos ayında sosyal medya hesabından ilan etmişti.
MURAT DALKILIÇ - EDA DORA
Merve Boluğur ile 2 yıl süren evliliğin ardından Hande Erçel, Sitare Akbaş ve Çağla Boz gibi ünlü isimlerle aşk yaşayan Murat Dalkılıç, 2023'ün Eylül ayında Eda Bora ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Murat Dalkılıç, zaman zaman sevgilisiyle çekilen romantik anlarını takipçileriyle de paylaşıyor.
BÜLENT EMRAH PARLAK - ELİT ANDAÇ ÇAM
Bülent Emrah Parlak, kendisi gibi oyuncu olan Elit Andaç Çam ile 2023'ün Kasım ayında Beyoğlu sokaklarında sarmaş dolaş görüntülendi. Romantik anlar yaşayan ikili, birbirlerini öpücüklere boğdu.
2023'ün sürpriz aşkları arasında yer alan Bülent Emrah Parlak ile Elit Andaç Çam, aynı zamanda 'Leyla ile Mecnun Değil' adlı tiyatro oyununda rol alıyor.
İREM DERİCİ - GÖKHAN FIRAT
İrem Derici de kısa bir süre önce Gökhan Fırat ile yeni bir aşka yelken açtı. İkili, 2023'ün son günlerinde Nişantaşı'nda görüntülendi.