2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı ne zaman? MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı?

2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı ne zaman? MEB Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı?

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Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tarihleri Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan sınav takvimi ile netlik kazandı. Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı için başvurularını 4 Ekim tarihine kadar tamamlayan adaylar, gözünü Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı tarihine çevirdi. Peki, "2023 Uzman öğretmenlik ve başöğretmen sınavı ne zaman? Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri açıklandı mı?" İşte detaylar...