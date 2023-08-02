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        Haberler Gündem 2023 Vergisiz iPhone fiyatları: Vergisiz telefon şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek, vergisiz iPhone ne kadar?

        2023 vergisiz iPhone fiyatları: Vergisiz telefon şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek?

        Vergisiz iPhone fiyatları, Apple Türkiye tarafından yapılan son zamlar sonrasında tekrardan gündemi meşgul başladı. Katma Değer Vergisi'nin (KDV) yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesinin ardından Apple ürünlerine Mayıs ayından bu yana beşinci kez zam gelmiş oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Seçim Beyannamesi kapsamında öğrencilere telefon alımlarında ÖTV ve KDV vergilerinden muaf tutulacağını açıklamıştı. İşte 2023 vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2023 - 19:57
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan genel seçimler öncesinde yükseköğrenimde okuyan öğrencilere cep telefonu ve bilgisayar alımlarında bir defaya mahsus vergi muafiyeti sağlanacağını belirtmişti. Yapılan bu açıklama, "Vergisiz telefon şartları neler, ne zaman yürürlüğe girecek, vergisiz iPhone 11, 12, 13, 14 ve 14 Pro Max fiyatı ne kadar olacak?" sorularını gündeme getirdi. İşte vergisiz iPhone fiyatları...

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        APPLE'DAN BİR ZAM DAHA!

        Apple KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkmasıyla vergi artışını fiyatlarına yansıttı. En pahalı iPhone'un fiyatı 87 bin 457 liraya çıktı.

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        KDV oranının yüzde 18'den yüzde 20'ye yükseltilmesiyle Apple ürünlerine fiyat güncellemesi geldi. Bu yıl yapılan 5. zammın ardından iPhone'un son sürümü olan iPhone 14'ün en düşük fiyatlı modeli (128 GB) 48.304 TL olurken, en pahalı model olan iPhone Pro Max 1 TB 87.457 TL'ye yükseldi. iPhone 14 modellerine 805 ila 1.458 lira arasında değişen zamlar geldi.

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        (TL) Eski fiyat Yeni fiyat (10 Temmuz)
        iPhone 14 128 GB 47.499 48.304
        iPhone 14 Plus 128 GB 52.499 53.389
        iPhone 14 Pro 128 GB 61.499 62.541
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        iPhone 14 Pro 1 TB 81.499 82.880
        iPhone 14 Pro Max 128 GB 65.999 67.118
        iPhone 14 Pro Max 1 TB 85.999 87.457
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        CEP TELEFONU VE BİLGİSAYARDA VERGİ MUAFİYETİ!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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        AKILLI TELEFONLARDAN NE KADAR VERGİ ALINIYOR?

        Akıllı telefonlardan ilk olarak yüzde 1 oranında Kültür Bakanlığı Payı alınıyor. Bunun üzerine yüzde 12 TRT Bandrolü, ÖTV’siz fiyatı 1500 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 25 ÖTV, 3000 TL’yi aşmayan telefonlardan yüzde 40 ÖTV, 3000 TL’nin üzerindeki telefonlardan ise yüzde 50 ÖTV alınıyor. Bunların üzerine de yüzde 20 oranında KDV uygulanıyor.

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        ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE VERGİSİZ TELEFON NE ZAMAN VERİLECEK?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus olmak üzere cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, ayrıca aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı.

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        Üniversitelerin ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrenciler vergisiz cep telefonundan yararlanabilecek. Ancak konuya ilişkin henüz tarih açıklaması gelmedi. Tarih belli olur olmaz haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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