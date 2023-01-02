WHATSAPP BAZI TELEFONLARDA OLMAYACAK

WhatsApp, pek çok cihazdan desteğini kaldıracak. Hem Android hem de iPhone için bazı modellerde WhatsApp uygulaması artık hizmet vermeyecek. Yeni güncellemelerin geldiği eski model telefonlar artık uygulamayı destekleyemeyecek.

Hem donanım hem de yazılım anlamında eski olan telefonlar için artık bir kısıtlama getiriliyor. Meta tarafından yapılan açıklamaya göre iPhone 6 serisi dahil olmak üzere, çok sayıda cihazın uygulamaya veda edecek.