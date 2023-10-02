2023 yılı verileri ortaya çıktı! İşte dünyanın en güvenli 10 ülkesi

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Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından belirlenen sıralamada, dünya üzerindeki en güvenilir on ülke sıralanırken cinayet oranı, hapishane nüfusu, terörizm, askeri güç ve uluslararası çatışmalar gibi istatistikler dikkate alındı.