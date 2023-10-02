2023 yılı verileri ortaya çıktı! İşte dünyanın en güvenli 10 ülkesi
Yapılan bir araştırmaya göre, turistlerin gittiklerinde güvende olduklarını hissedecekleri dünya üzerindeki en güvenilir 10 ülkeyi belirlendi.
Ekonomi ve Barış Enstitüsü tarafından belirlenen sıralamada, dünya üzerindeki en güvenilir on ülke sıralanırken cinayet oranı, hapishane nüfusu, terörizm, askeri güç ve uluslararası çatışmalar gibi istatistikler dikkate alındı.
Küresel Barış Endeksi’nin tam 163 ülkeyi dahil ettiği çalışmada, Türkiye de 5 üzerinden 2,8 puanla 147. sırada yer aldı.
Listenin sonlarında ise Afganistan, Yemen, Suriye, Rusya, Güney Sudan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Irak ve Somali gibi ülkeler yer aldı.
Peki listenin ilk onunda hangi ülkeler yer alıyor?
İşte dünyanın en güvenli 10 ülkesi…
10. İsviçre
9. Japonya
8. Slovenya
7. Portekiz
6. Singapur
5. Avusturya
4. Yeni Zelanda