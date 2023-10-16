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BÜYÜK DURUŞ - OLIVIER GONNET

Her yıl iklim değişikliğinin ve hayvan avcılığının sonuçlarını gözler önüne seren "Yılın Vahşi Yaşam Fotoğrafçıları" bu yıl da çarpıcı görüntüler ortaya çıkardı. Fotoğrafçılar aynı zamanda bilinmeyen güzellikleri ve dünyanın dört bir köşesindeki çeşitliliği gözlemlemeyi sağlıyor.

Fransalı fotoğrafçı Olivier Gonnet, bir aslanın yavrularını bufalodan korumak için verdiği mücadeleyi yakalıyor.