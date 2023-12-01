Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 2023 yılının en korkunç filmleri belirlendi

        Bilim insanları 2023 yılının en korkunç filmlerini açıkladı

        Korku, sinemanın en popüler türlerinden biridir. Her yıl pek çok korku filmi çekilir ve bu filmler, izleyicileri dehşete düşürmek için tasarlanır. Peki, 2023 yılının en korkunç filmleri hangileri? Bilim insanları, bu soruya yanıt vermek için bir araştırma yaptı ve en korkunç filmleri belirledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 09:32 Güncelleme: 01.12.2023 - 09:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1. SINISTER (96 PUAN)

        2

        2. HOST (95 PUAN)

        3

        3. SKINAMARINK (91 PUAN)

        4

        4. INSIDIOUS (90 PUAN)

        5

        5. THE CONJURİNG (88 PUAN)

        6

        6. HEREDİTARY (81 PUAN)

        7

        7. SMILE (78 PUAN)

        8

        8. EXORCISM OF EMILY ROSE (76 PUAN)

        9

        9. HELL HOUSE LLC (75 PUAN)

        10

        10. TALK TO ME (75 PUAN)

        Kaynak: The Science of Scare Project

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnşaat şirketi sahibiydi! Öldürülmüştü! Flaş iddia!
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        İnsani ara son buldu: İsrail saldırılara yeniden başladı
        "Sportif enkaz"
        "Sportif enkaz"
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        Eymen'i araçla ezmişti! Halanın cezası belli oldu!
        CEO'dan satılık lüks ev
        CEO'dan satılık lüks ev
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        4 yıllık en uzun yatırım canlanması
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Lider gitti, üçüncü döndü
        Kartal için söz bitti!
        Kartal için söz bitti!
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        Blinken: İsrail savaş yasalarına uygun davranmalı
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        İftiraya uğradı! Cinsel istismarla suçlandı! Geçmiş olsun doktor!
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Merkez Bankası'ndan TL mevduatı destekleyecek adımlar
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        Yağmur ve lodos uyarı! Sıcaklıklar artıyor
        İsrail hava saldırılarının Gazze'ye verdiği zarar
        İsrail hava saldırılarının Gazze'ye verdiği zarar
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        TBMM danışmanına tazminat adaleti
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        Mehmet Ayan yazdı: Sıkıcı ve yıkıcı
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Her bahaneye 1 gol ve 10 soru"
        "Elenmenin de ötesi"
        "Elenmenin de ötesi"
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        Torunu, çocukluk hayalini gerçekleştirdi!
        40 gün sonra aynı kader!
        40 gün sonra aynı kader!
        Hezimet!
        Hezimet!