Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuru ve sınav tarihleri üniversite adaylarının gündemini meşgul etmeye başladı. Geçtiğimiz yıl 11 Şubat ile 7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen YKS başvurularının bu sene ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Peki, YKS başvuru ve sınav tarihleri ertelendi mi, ne zaman yapılacak?" İşte 2023 YKS; TYT, AYT, YDT başvuru ve sınav tarihleri...