2023 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
YKS ek tercih işlemleri 12-17 Eylül tarihlerinde tamamladı. Belirtilen tarihler arasında tercihlerini yapan üniversite adayları, YKS 2. tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi gündemine aldı. ÖSYM tercih kılavuzunda yayımlanan boş kontenjan listesine göre yapılan tercihlerin ardından ek tercih sonucuna ilişkin değerlendirme süreci başladı. Peki, "2023 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 YKS ek tercih sonucu sorgulama ekranı...
YKS ek tercih sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. 17 Eylül tarihine kadar tercihte bulunan adaylar, YKS ek tercih sonuçları için ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Geçtiğimiz yıl 13 Eylül’de sona eren ek tercih sürecinde, sonuçlar 19 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Peki, "2023 YKS ek tercih sonuçları açıklandı mı? YKS 2. tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte YKS ek tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...
YKS EK TERCİHLERİ BAŞVURULARI BİTTİ!
Adaylar, 2023-YKS Ek Yerleştirme için tercihlerini, 12-17 Eylül 2023 tarihleri arasında T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından bireysel olarak kendileri yapacaktır. Tercih işlemleri, 12 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00’te başladı. YKS ek tercihleri bu akşam yani 17 Eylül 2023 tarihinde saat 23.59’da sona erdi.
2023 YKS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuç tarihi ÖSYM tarafından ilan edilmedi. Ancak sonuçların 17 Eylül'den sonra yaklaşık 7 gün içerisinde açıklanması yani önümüzdeki pazar gününe kadar açıklanması bekleniyor.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilmektedir.
Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacak.
YKS EK TERCİHİ KİMLER YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.
KİMLER EK TERCİH YAPABİLİR?
Ek tercih; ön lisans ve lisans programlarına merkezi yerleştirmedeki en küçük puanların altında puanı olan adaylar yerleşemeyecektir. Ek tercih hakkını kullanmak isteyen adaylar, tercih yaptıkları bölümün taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmalıdır.