Haberler Gündem 2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilecek? YKS 2. ek tercih ücreti ne kadar?

2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilecek? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercih yerleştirme sonuçları 19 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından açıklandı. Tercih sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim kurumuna yerleşemeyen üniversite adayları, YKS ek tercih tarihlerini gündemine aldı. Üniversite kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından başlaması beklenen YKS ek tercihleri hakkında tüm merak edilen soruların yanıtını haberimizde derledik. İşte 2023 YKS ek tercih tarihleri... Habertürk Giriş: 27.08.2023 - 01:43 Güncelleme: 27.08.2023 - 01:43 facebook

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YKS ek tercihlerinde geri sayım başladı. YKS tercih sonuçlarına göre istediği üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihlerinin yapılacağı tarihi beklemeye başladı. Üniversite kayıt işlemlerinin 1 Eylül tarihinde sona ermesinin ardından üniversite boş kontenjan listesi ÖSYM'ye bildirilmektedir. Peki, "2023 YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak, kimler ek tercih yapabilecek? YKS ek tercih ücreti ne kadar?" İşte ÖSYM ile YKS ek tercih süreci hakkında tüm detaylar...

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YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN? Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarının 2023-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacak.