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YKS geç sınav başvurusu ne zaman bitiyor? İşte 2023 YKS geç başvuru tarihleri

Her sene Haziran ayında yapılan üniversite sınavları için başvurular 8 Mart itibarıyla başlamış, 23 Mart tarihinde sona ermişti. Bu sene, ilk başvuruyu kaçıranlar için süreyi uzatan ÖSYM, YKS geç başvuru süresini açıkladı. İşte, 2023 YKS geç başvuru süresine dair tüm detaylar...

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  • 2023 YKS geç başvuru tarihleri ne zaman başladı, ne zaman bitiyor, YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

    Haziran ayında yapılacak üniversiteye giriş sınavı YKS için ilk başvuru süreci tamamlandı. İlk başvuruyu kaçıranlar için ÖSYM, YKS geç başvuru sürecini başlattı. YKS başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve ÖSYM'nin resmî web sitesi üzerinden yapılıyor. Peki, 2023 YKS geç başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, YKS geç başvuru tarihleri ve detaylar...
  • 2023 YKS geç başvuru tarihleri ne zaman başladı, ne zaman bitiyor, YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

    2023 YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN BİTİYOR?

    2023 YKS geç başvuruları 27 Mart'ta başladı ve 3 Nisan saat 23.59'a kadar sürecek.
  • 2023 YKS geç başvuru tarihleri ne zaman başladı, ne zaman bitiyor, YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

    2023 YKS SINAVI NE ZAMAN?

    Temel Yeterlilik Testi (TYT) Tarihi - 17 Haziran Cumartesi saat 10.15'de,

    Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Tarihi - 18 Haziran Pazar saat 10.15'de,

    Yabancı Dil Testi (YDT) Tarihi - 18 Haziran Pazar saat 15.45'de uygulanacak.
  • 2023 YKS geç başvuru tarihleri ne zaman başladı, ne zaman bitiyor, YKS geç başvuru ücreti ne kadar?

    2023 YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    Üniversite adayları YKS'nın her oturumu için 115 TL ödeyecek.

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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