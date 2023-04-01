Haziran ayında yapılacak üniversiteye giriş sınavı YKS için ilk başvuru süreci tamamlandı. İlk başvuruyu kaçıranlar için ÖSYM, YKS geç başvuru sürecini başlattı. YKS başvuruları ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ve ÖSYM'nin resmî web sitesi üzerinden yapılıyor. Peki, 2023 YKS geç başvuruları ne zaman bitiyor? İşte, YKS geç başvuru tarihleri ve detaylar...