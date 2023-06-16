YKS için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17 ve 18 Haziran tarihleri arasında üç oturum şeklinde uygulanacak. YKS günü gözetmen olarak görev alacak olanlar, YKS gözetmen ücretlerini araştırmaya başladı. Peki, "YKS gözetmen ücretleri ne kadar, kaç TL?" İşte YKS gözetmen ücreti hakkında merak edilen soruların yanıtı...