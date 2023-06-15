Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım sürüyor. Sınava kısa bir süre kala üniversite adaylarında heyecan katsayısı artıyor. ÖSYM tarafından organize edilen YKS; TYT, AYT, YDT olmak üzere üç oturumda uygulanmaktadır. Sınav giriş yerleri belgesinin ÖSYM tarafından erişime sunulmasının ardından adayların hangi okulda ve salonda sınava gireceği netlik kazanmış oldu. Peki, "2023 YKS ne zaman, saat kaçta?" İşte 2023 TYT, AYT, YDT sınav tarihleri...