Üniversite sınavı için çalışmalarına devam eden öğrenciler; ülkemizi derinden sarsan depremler ve Mayıs ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle tarihi değişen YKS'nin ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalarına devam ediyor. İşte, 2023 YKS tarihi ve başvurular ile ilgili son durum...