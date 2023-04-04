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2023 YKS ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM TYT, AYT ve YDT tarihleri

2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için çalışmalarına devam eden binlerce öğrenci, yayınlanan yeni ÖSYM takviminin ardından YKS sınavının ne zaman yapılacağına ilişkin aramalar yapıyor. İşte, ÖSYM tarafından duyurulan TYT, AYT ve YDT tarihleri ve YKS başvuruları bitti mi sorusunun cevabı...

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  • 2023 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zaman? İşte ÖSYM TYT, AYT ve YDT tarihleri! YKS başvuruları bitti mi?

    Üniversite sınavı için çalışmalarına devam eden öğrenciler; ülkemizi derinden sarsan depremler ve Mayıs ayında yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Seçimi nedeniyle tarihi değişen YKS'nin ne zaman yapılacağına ilişkin araştırmalarına devam ediyor. İşte, 2023 YKS tarihi ve başvurular ile ilgili son durum...
  • 2023 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zaman? İşte ÖSYM TYT, AYT ve YDT tarihleri! YKS başvuruları bitti mi?

    2023 YKS NE ZAMAN YAPILACAK?

    ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 YKS sınav takvimiyle birlikte, YKS oturumları için tarihler belli oldu.

    Buna göre; 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacaktır.
  • 2023 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zaman? İşte ÖSYM TYT, AYT ve YDT tarihleri! YKS başvuruları bitti mi?

    17 Haziran 2023 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır.
  • 2023 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zaman? İşte ÖSYM TYT, AYT ve YDT tarihleri! YKS başvuruları bitti mi?

    2023 YKS BAŞVURULARI BİTTİ Mİ?

    2023 YKS geç başvuruları 27 Mart'ta başlayıp 3 Nisan saat 23.59'da sona erdi.

     

     
  • 2023 YKS ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zaman? İşte ÖSYM TYT, AYT ve YDT tarihleri! YKS başvuruları bitti mi?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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