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2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 17 ve 18 Haziran tarihleri arasında 3 milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile tamamlandı. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından, YKS sonuçları için gözler, ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamasına çevrildi. Adaylar, YKS sonuçlarına ÖSYM AİS üzerinden T.C kimlik numarası ve şifresi ile erişebilecek. İşte 2023 YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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  • 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    YKS sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumlarından oluşan YKS 17 ve 18 Haziran tarihleri arasında gerçekleşti. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek için sınavda ter döken adaylar, gözünü YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevirdi. Peki, "2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?" İşte YKS sonuç sorgulama ekranı...
  • 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    2023 YKS 17-18 HAZİRAN'DA YAPILDI!

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 üniversite sınav takvimi ile  Yükseköğretim Kurumları Sınavı YKS, üç oturum olarak 17-18 Haziran 2023 günlerinde düzenlendi.
  • 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    YKS sonuçları TYT, AYT ve YDT yani üç testin de sonuçları ÖSYM tarafından 20 Temmuz 2023 tarihinde açıklanacak.
  • 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    YKS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANACAK?

    Üniversite adayları sonuçları ÖSYM sonuç sayfası olan sonuc.osym.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet uzantı ile TC kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleriyle giriş yapıpı öğrenebilecekler.
  • 2023 YKS sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, erken açıklanır mı?

    YKS SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

    YKS sonuçları açıklandığında aşağıdaki linke tıklayarak ÖSYM Sonuç Sayfası'na erişim sağlayabilirsiniz.

     
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