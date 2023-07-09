2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS AYT- YDT ve TYT için tarih verdi! Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçları için öğrenciler gözlerini ÖSYM'ye çevirdi. 17-18 haziran tarihlerinde YKS'nin AYT-TYT oturumlarında sınava milyonlarca öğrenci sonuçların açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimi sonrasında, YKS sonuçlarının açıklanacağı tarihte netleşti. İşte, YKS-AYT-YDT-TYT sonuçları tarihi... Habertürk Giriş: 09.07.2023 - 20:26 Güncelleme: 09.07.2023 - 20:26 facebook

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YKS sınav sonuçlarının açıklanmasını öğrenciler dört gözle bekliyor. 17 ve 18 Haziran tarihinde gerçekleştirilen YKS sınavının ne zaman açıklanacağı ÖSYM tarafından duyuruldu. Sınav sonuçlarının belli olmasının hemen ardından öğrenciler YKS puanlarını T.C Kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM web sitesi üzerinden öğrenebilecek. İşte, ÖSYM takvimine göre YKS sonuçlarının açıklanacağı tarih...

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YKS SONUÇLARI BU AY AÇIKLANACAK MI VE NE ZAMAN BELLİ OLACAK? YKS sonuçları ve TYT, AYT, YDT ÖSYM tarafından belirlenen takvime göre 20 Temmuz 2023 Perşembe günü açıklanacak.