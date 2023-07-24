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YKS tercih sürecinde geri sayım başladı. Üniversite sınavı YKS, 17-18 Haziran tarihleri arasında; AYT, TYT ve YDT olmak üzere üç oturum şeklinde uygulandı. YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, tercih klavuzunun yayımlanması ile 2-4 yıllık üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjan listesini mercek altına alacak. Peki, "2 yıllık ve 4 yıllık YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?" İşte ÖSYM ile 2023 YKS taban puanları...