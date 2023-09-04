Haberler Gündem 2023 YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan listesi: YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak?

2023 YKS boş kontenjan listesi: YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Üniversite kayıt sürecinin sona ermesinin ardından, gözler boş kontenjan listesi ile ek tercihlerin yapılacağı tarihlere çevrildi. Yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen üniversite adayları, ek tercih kılavuzu ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan listesinin açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. İşte YÖK ATLAS ek tercih robotu ile 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan listesi... Habertürk Giriş: 04.09.2023 - 18:44 Güncelleme: 04.09.2023 - 18:44 facebook

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YKS ek tercihlerinde geri sayım sürerken, 2 yıllık ve 4 yıllık üniversite boş kontenjan listesi gündemdeki yerini aldı. Tercih işlemlerini kaçıran ve herhangi bir programa yerleşemeyen adaylar, ek tercih sürecinde tercihte bulunabilecek. Peki, "YKS taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan listesi ne zaman açıklanacak?" İşte 2023 YKS ek tercih kılavuzu, taban puanları ve kontenjanların belli olacağı tarih...

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2023 EK YERLEŞTİRME KILAVUZU YAYINLANDI MI? YKS ek tercih taban puanları, başarı sıralamaları ve boş kontenjan listesi gibi bilgilerin bulunduğu 2023 Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu henüz adayların erişimine sunulmadı. YKS ek tercih tarihleri takvimi ve kılavuzu ile ilgili ÖSYM'den resmi bir açıklama gelmedi. Konuyla ilgili ÖSYM tarafından açıklama geldiğinde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.