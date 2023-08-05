Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem 2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih: YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

        2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih: YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

        27 Temmuz tarihi itibarıyla başlayan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) tercihleri 8 Ağustos'ta sona erecek. Tercih sürecinin sona ermesinin ardından gözler, YKS tercih yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. YKS tercihleri bilindiği üzere ÖSYM'nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresi üzerinden yapılmaktadır. İşte 2023 YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.08.2023 - 01:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        YKS tercihleri 27 Temmuz tarihi itibarıyla başladı. Hayal ettiği üniversiteye girebilmek adına YKS sonuçlarına göre tercihlerini yapan adaylar, tercih sonuçları için gözünü ÖSYM'den gelecek son dakika açıklamalarına çevirdi. Bilindiği üzere YKS tercih döneminde adayların 24 tercih hakkı bulunmaktadır. Peki, "YKS tercih yerleştirme sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?" İşte YKS tercih sonuç tarihi...

        2

        ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ DEVAM EDİYOR!

        ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023 YKS tercih işlemlerinin 27 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde arasında yapılacağını duyurmuştu. YKS tercihleri ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresi üzerinden yapılıyor.

        3

        YKS TERCİH İŞLEMLERİ NE ZAMAN BİTECEK?

        YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihi itibarıyla sona erecek.

        4

        YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        YKS tercih işlemleri 8 Ağustos tarihinde sonlanacak. Buna göre; yerleştirme sonuçlarının 8 Ağustos'tan sonra yapılacak değerlendirmelerin ardından açıklanması öngörülüyor.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AB'den TikTok aleyhinde karar
        AB'den TikTok aleyhinde karar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ve Fransa açıklaması!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Fenerbahçe'den Jorginho hamlesi!
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Edirne'de ormanlık alanda yangın çıktı
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Morutan'a İtalya'dan talip var!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Kopan bacağı yerine dikilemedi, sürücü serbest!
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        Ufuk Özkan taburcu oldu
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        İstanbul'da "sahte forma" operasyonu
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Ünlülerin tepkisi sürüyor
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Milli Takım dünya ikincisi!
        Ünlü oyuncu hamile
        Ünlü oyuncu hamile
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Şampiyonluk oranları açıklandı!
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        Dünya Kupası'nda Jamaika rüzgarı!
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        O diyet beyin fonksiyonlarını koruyor! İşte nedeni
        UEFA ülke puanının önemi!
        UEFA ülke puanının önemi!
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"