Asgari ücret temmuz ara zammının 11 bin 402 lira olarak belirlenmesinin ardından, zamlı asgari ücretin maaşlara yansıyacağı tarih araştırılmaya başladı. Gerçekleştirilen 3. toplantı sonucunda asgari ücrete yüzde 34 zam yapılmış oldu. Peki, "2023 zamlı asgari ücret ne zaman alınacak? Yeni asgari ücret hangi ay yatacak, bu ay maaşlara yansıyacak mı?" İşte zamlı asgari ücretin ödeneceği tarih...