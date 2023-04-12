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2023/1 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

18 Ocak tarihinde başlayan 2023/1. Dönem 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuruları 3 Şubat tarihinde sona erdi. Başvuruların tamamlanmasının ardından, başvuru sonuçlarının açıklanmasını bekleyen bekçi adayları, gözünü Polis Akademisi Başkanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarına çevrildi. Bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından, ön sağlık kontrolü ve yazılı sınav süreci başlamış olacak. İşte 2023 EGM ile bekçi alımı başvuru sonucu sorgulama ekranı....

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  • 2023/1 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sonuç sorgulama ekranı

    2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı başvuru sonuçlarında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Bekçilik alımı başvuru sonuçları pa.edu.tr adresi üzerinden açıklanacak. Bekçilik alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte, ön sağlık kontrolünün ardından, yazılı sınav sürecine geçilecek. Peki, "Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" İşte Bekçi alımı başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih...
  • 2023/1 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sonuç sorgulama ekranı

    BEKÇİ ALIMI 2023 BAŞVURULARI SONA ERDİ!

    26 ilimizde istihdam edilmek üzere 1.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacak. Başvurular 18 Ocak 2023 - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
  • 2023/1 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sonuç sorgulama ekranı

    BEKÇİLİK ÖN BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bekçilik ön başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih bilgisi paylaşılmadı. Ön başvuru sonuçları açıklandıktan sonra haberimiz içerisine eklenecektir.
  • 2023/1 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sonuç sorgulama ekranı

     

    2023/ 1. DÖNEM ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİLİĞİNE GİRİŞ SINAVI KONTENJANI

    S.N.

    İL

    PLANLANAN KONTENJAN SAYISI

     

    1

    İSTANBUL

    740

     

    2

    İZMİR

    100

     

    3

    TEKİRDAĞ

    55

     

    4

    MUĞLA

    50

     

    5

    VAN

    40

     

    6

    DİYARBAKIR

    25

     

    7

    GAZİANTEP

    15

     

    8

    EDİRNE

    15

     

    9

    ISPARTA

    15

     

    10

    TUNCELİ

    15

     

    11

    IĞDIR

    15

     

    12

    YALOVA

    15

     

    13

    ARDAHAN

    15

     

    14

    MARDİN

    15

     

    15

    SİİRT

    10

     

    16

    HAKKARİ

    10

     

    17

    ŞIRNAK

    10

     

    18

    AĞRI

    10

     

    19

    ÇANKIRI

    10

     

    20

    ÇANAKKALE

    10

     

    21

    NEVŞEHİR

    10

     

    22

    AKSARAY

    10

     

    23

    YOZGAT

    10

     

    24

    BİTLİS

    10

     

    25

    ERZİNCAN

    10

     

    26

    KİLİS

    10

     

    TOPLAM

    1.250
  • 2023/1 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sonuç sorgulama ekranı

    BEKÇİLİK SINAVI NE ZAMAN 2023? 

    Bekçi alımına ilişkin tarihi henüz duyurulmadı. Ancak geçtiğimiz yıl 2022/1. dönem bekçi alımı başvurusu 13 Mayıs'ta son bulmuş, sınav da 17 Temmuz günü yapılmıştı.
  • 2023/1 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sonuç sorgulama ekranı

    BEKÇİLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

    Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı Giriş Belgeleri başvuruların ardından yayınlanacak. Adaylar sınav belgelerini https://www.meb.gov.tr üzerinden e Devlet girişi ile görüntüleyebilecekler.

     
  • 2023/1 Bekçi alımı başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Bekçi alımı sonuç sorgulama ekranı

    BEKÇİ ALIMI İLE İLGİLİ DETAYLARI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYIN

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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