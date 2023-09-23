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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 2023ün ilk 9 ayında yabancı turistlerin harcamaları arttı - İş-Yaşam Haberleri

        2023'ün ilk 9 ayında yabancı turistlerin harcamaları arttı

        Mastercard'ın 2023'ün ilk 9 aylık harcama verilerini açıkladığı rapora göre, bu dönemde yabancı turistlerin kartla yaptığı harcamalar, bir önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artarken, turist sayısındaki artışa bağlı olarak işlem yapan kart sayısında ise yüzde 25 artış görüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.09.2023 - 12:11 Güncelleme: 23.09.2023 - 12:11
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        Yabancı turistlerin harcamaları arttı
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        Şirketten yapılan açıklamaya göre, Mastercard, Türkiye'de 2023 turizm sezonu güncel raporunu yayınladı.

        Mastercard ve Maestro logolu yurt dışı kartlarının Türkiye'de ve seçilmiş diğer ülkelerde gerçekleştirdiği POS harcamalarına göre hazırlanan raporda, 2022 ve 2023'ün ilk 9 aylık dönemlerine ait sonuçlar karşılaştırıldı.

        Mastercard'ın raporuna göre, 2023'ün 1 Ocak–19 Eylül döneminde Türkiye'yi ziyaret eden yabancı turistlerin yaptığı fiziksel harcamalar, bir önceki yıla kıyasla yüzde 19 artış gösterdi.

        Harcama kırılımları incelendiğinde, işlem yapan kart sayısının yüzde 25 artışa, toplam kartlı işlem tutarının ise yüzde 12 artışa ulaştığı görüldü. Bu yükselişi sağlayan ana faktörün turist sayısındaki artışa bağlı işlem yapan kart sayısındaki artış olduğu tespit edildi.

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        EN ÇOK HARCAMA YAPILAN İL İSTANBUL

        İlgili dönemin il bazlı POS harcamalarına bakıldığında, İstanbul yüzde 16 büyüme gösterdi. Ayrıca Türkiye'deki toplam harcamanın yüzde 51'i de İstanbul'da gerçekleşti.

        İstanbul'u yüzde 22 büyüme ile Antalya takip ederken Muğla ise yüzde 32 büyüme ve toplam turist harcamasından yüzde 9 pay ile hala turistlerin favori destinasyonlarından biri olduğunu gösterdi.

        Türkiye'de gerçekleştirilen yabancı turist harcamalarının yüzde 50'si İngiltere, Almanya, ABD, Suudi Arabistan ve Hollanda'dan gelen turistler tarafından gerçekleştirildi. İngiliz turistlerin harcamaları, geçen yıla göre yüzde 34 artış ve toplam harcamalarda yüzde 18 payı ile öne çıktı.

        Geçen yıla kıyasla en yüksek büyüme yüzde 298 ile Suudi Arabistan'da görülürken, bu ülkeden gelen turistlerin harcamalardaki payının yüzde 4 olarak gerçekleştiği görüldü.

        En yüksek kart başına harcama ise 1.280 dolar ile Kuveyt kartlarında gerçekleşti. Harcamalardaki payı yüzde 18 ile en yüksek ülke olan İngiltere'yi sırasıyla yüzde 12 ile ABD ve yüzde 11 ile Almanya takip etti.

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        Harcamalardaki sektörel dağılımlara bakıldığında ise geçen sene payı en yüksek olan konaklama, bu sene de 187 dolar ortalama işlem tutarı ve yüzde 26 harcama payı ile yerini korudu.

        Ortalama işlem tutarı giyimde 94, markette 16, restoranda 24 dolar olarak gerçekleşti. Yine sektörel kırılıma bakıldığında toplam harcamaların yüzde 26'sı konaklama, yüzde 15'i giyim, yüzde 12'si market, yüzde 10'u da restoranlarda yapıldı. Değerlendirilen ülkeler arasında sağlık sektöründeki en yüksek harcamalar miktarında da yine Türkiye birinci oldu.

        Türkiye'deki turistlerin bu sektör özelinde aldıkları hizmet tipleri kart işlem tutarlarını yüzde 20 artırıyor.

        Giyim sektörünün Türkiye'deki toplam turist harcamalarındaki payı geçen sene yüzde 20, bu sene yüzde 15 olarak hesaplansa da diğer turistik destinasyonlarla kıyaslandığından Türkiye hala giyim sektöründe en çok harcama yapılan ülke olarak kalmayı başardı.

        Giyim sektörü harcamasındaki ülke kırılımına bakıldığında Türkiye'den sonra yüzde 14 ile İtalya, yüzde 11 ile Fransa, yüzde 8 ile İspanya, yüzde 7 ile Yunanistan geliyor.

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