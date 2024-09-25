KYK burs başvurularında heyecanlı bekleyiş sürüyor. KYK sonuçlarına göre burs hakkı elde edemeyen adaylara geri ödemeli kredi hakkı sunulmaktadır. KYK burs başvuruları, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) tarafından belirlenecek tarihler arasında e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Peki, "2024 - 2025 KYK burs başvuruları ne zaman başlıyor? KYK burs ve kredi miktarı ne kadar olacak?" İşte KYK burs ve kredi başvuru şartları...