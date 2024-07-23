Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem 2024 Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil boyunca Yargıtay ve Danıştay açık olacak mı, davalar görülecek mi?

        2024 Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde davalar görülecek mi?

        Adli tatil 20 Temmuz 2024 itibarıyla başladı. Tatil boyuca yalnızca nöbetçi mahkemeler çalışacak ve sadece acil davalar görülecek; kalan davalar ise tatil sonrası ele alınacak. Peki, 2024 adli tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 23.07.2024 - 15:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Yargı organlarının yaz aylarında faaliyetlerine ara verdiği dönem olarak ifade edilen adli tatil 20 Temmuz'da başladı. Bu süre içerisinde sadece acil davalara bakılacak ve esas kararlar alınmayacak. Bir sonraki yargı yılına kadar yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayanabilecek. Peki, 2024 adli tatil ne zaman bitiyor?

        2

        2024 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

        Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

        Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

        3

        ADLİ TATİLDE MAHKEMELER GÖRÜLECEK Mİ?

        Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

        Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

        4

        Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

        Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kalamış krizi
        Kalamış krizi
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Rus moto vlogger'ın trajik ölümü
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Fenerbahçe'de mutlu son! En-Nesyri imzaya geliyor
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        İşte Mourinho'nun Lugano 11'i!
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Gürültü katliamında istenen ceza açıklandı
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Kesilen ağaç, elektrik hattı üzerinde asılı kaldı!
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Eşi kutlamada kendi iş başında
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Göbek yağlarından kurtulmak için 7 yöntem!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Salça yapıyorlardı! Anne kızın feci ölümü!
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Dünya insanların hayatta kalamayacağı kadar ısınıyor mu?
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Yeni TFF'de ilk istifa!
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        Ayrılık sonrası yalnız tatil
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        2017 Türkiye üçüncüsü şimdi hem doktor hem mühendis
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Bursa'da 7 fabrikada yangın!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Olimpiyat mönüsünde kuş sütü eksik!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        Rusya'dan nükleer tatbikat!
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        TIR'lar zincirleme kaza yaptı! Kara yolu kapandı
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        MHK'nin yeni başkanı belli oldu!
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"
        "Türkiye'nin enerji dönüşüm planı tanık olduğumuz en iddialı plan"