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        Haberler Bilgi Gündem 2024 Adli tatil ne zaman, hangi tarihte bitiyor? Adli tatil boyunca Yargıtay ve Danıştay açık olacak mı ve davalar görülecek mi?

        2024 Adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatilde davalar görülecek mi?

        Adli tatil 20 Temmuz 2024 itibarıyla başladı. Tatil boyuca yalnızca nöbetçi mahkemeler çalışacak ve sadece acil davalar görülecek; kalan davalar ise tatil sonrası ele alınacak. Peki, 2024 adli tatil ne zaman bitiyor? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 15:51 Güncelleme: 23.07.2024 - 21:08
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        Yargı organlarının yaz aylarında faaliyetlerine ara verdiği dönem olarak ifade edilen adli tatil 20 Temmuz'da başladı. Bu süre içerisinde sadece acil davalara bakılacak ve esas kararlar alınmayacak. Bir sonraki yargı yılına kadar yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayanabilecek. Peki, 2024 adli tatil ne zaman bitiyor?

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        2024 ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

        Adli tatil, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102'nci, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 331'nci, Danıştay Kanunu'nun 86'ncı, İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 61'inci maddeleri gereğince, her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta sona eriyor.

        Yeni adli yıl, 1 Eylül'ün pazar gününe denk gelmesi nedeniyle, 2 Eylül'de Yargıtayda düzenlenecek törenle başlayacak. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamına girmiyor.

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        ADLİ TATİLDE MAHKEMELER GÖRÜLECEK Mİ?

        Adli tatil boyunca adliyelerde görev yapacak nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara bakacak. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verilecek.

        Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtayda nöbetçi heyetler görev yapacak.

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        Danıştayda görev yapacak nöbetçi heyet, esastan karar veremeyecek ve yalnızca "yürütmenin durdurulması" taleplerini karara bağlayabilecek.

        Yargıtayda da ceza ve hukuk olmak üzere iki nöbetçi daire görev yapacak. Nöbetçi ceza dairesi, tutuklu sanıklarla ilgili dosyalara bakacak.

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