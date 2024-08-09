SPK iki firmanın daha halka arzına onay verdi; Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz oluyor. İki firmanın birçok detayı netleşirken, Bahadır Kimya'nın halka arz sonuçları açıklandı. İşte, 2024 Ağustos halka arz takvimi ile Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri hisse fiyatı, lot miktarı ve tüm detaylar...