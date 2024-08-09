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        Haberler Bilgi Ekonomi 2024 Ağustos halka arz tarihleri: Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka hisse fiyatı, olası kişi başına düşün lot sayısı

        2024 Ağustos halka arz takvimi: Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz oluyor

        Ağustos halka arz takvimi kapsamında Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz oluyor. İki farklı büyüklükteki firmanın detayları yavaş yavaş netleşirken; Bahadır Kimya'nın sonuçları da açıklandı. İşte, yatırımcılar için 2024 Ağustos halka arz takvimi ve son gelişmeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.08.2024 - 10:52 Güncelleme: 10.08.2024 - 00:30
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        SPK iki firmanın daha halka arzına onay verdi; Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri halka arz oluyor. İki firmanın birçok detayı netleşirken, Bahadır Kimya'nın halka arz sonuçları açıklandı. İşte, 2024 Ağustos halka arz takvimi ile Kıraç Galvaniz ve Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri hisse fiyatı, lot miktarı ve tüm detaylar...

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        KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ LOT MİKTARI

        Firma toplamda 45 milyon lot dağıtacak ancak firmanın olası lot miktarı henüz belli olmadı.

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ FON KULLANIMI

        Yüzde 40 İşletme sermayesi,

        Yüzde 35 Yeni tesis yatırımı,

        Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri,

        Yüzde 7.5 Makine yatırım finansmanı,

        Yüzde 2.5 Yurt dışı pazar payının güçlendirilmesi.

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        KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olan firmanın henüz talep toplama ve borsada işlem görme tarihi açıklanmadı. Öte yandan, Kıraç Galvaniz'in halka arzında T1-T2 kullanılmayacak.

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        GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 35 TL olarak belirlendi.

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        GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ LOT MİKTARI

        Firma halka arzında toplamda 10 milyon lot dağıtacak ancak henüz olası lot miktarları açıklanmadı.

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        GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ FON KULLANIMI

        Yüzde 85 işletme sermayesi,

        Yüzde 15 güneş enerjisi santrali (GES) Kurulumu işletmesi.

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        GÜNDOĞDU GIDA SÜT ÜRÜNLERİ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR

        Gündoğdu Gıda'nın halka arz büyüklüğü 350 milyon TL olarak açıklandı. T1-T2 bakiyesinin kullanılabileceği firmanın ne zaman talep toplayacağı ve borsada ne zaman işlem göreceği henüz açıklanmadı.

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        BAHADIR KİMYA HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI

        Bahadır Kimya, 16 milyon lot dağıtmak için 5-6-7 Ağustos tarihlerinde talep topladı. Halka arz sonuçlarına göre, kişi başı 1122 TL değerinde 22 lot düştü. Fima 13 Ağustos'ta BIST'te işlem görmeye başlayacak.

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