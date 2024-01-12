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        Haberler Gündem 2024 AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

        2024 AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı?

        Açık Öğretim Fakültesi (AÖF) güz dönemi finalleri için geri sayım sürüyor. Anadolu Üniversitesi tarafından belirlenen tarihler arasında finallere katılım gösterecek öğrenciler, AÖF sınav giriş belgesini sorgulamaya başladı. Yüz yüze uygulanacak final sınavları not ortalamasını yüzde 70 oranında etkileyecek. İşte 2024 AÖF güz dönemi final sınavı tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.01.2024 - 23:52 Güncelleme: 12.01.2024 - 23:52
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        Anadolu Üniversitesi, Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi final tarihlerini duyurdu. Açık Öğretim Fakültesi öğrencilerine her ders için 20 soru sorulurken 30 dakika süre verilemektedir. Bu kapsamda öğrenciler, AÖF final sınavlarının yapılacağı tarihi gündemine aldı. Peki, "2024 AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş yerleri yayımlandı mı, sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?" İşte AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

        2

        AÖF SINAV TAKVİMİ

        Güz Dönemi AÖF final sınavları 20-21 Ocak 2024 tarihinde yapılacak.

        Bahar Dönemi AÖF ara sınavları 20-21 Nisan 2024 tarihinde yapılacak. Dönem sonu sınavı ise 25-26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        3

        AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

        Anadolu Üniversitesi güz dönemi final sınavları 20-21 Ocak tarihinde organize edilecek. AÖF Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden henüz AÖF sınav giriş belgesi açıklanmadı. Sınavdan en geç 10 (on) gün önce AÖF sınav yerlerinin erişime açılması bekleniyor. Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi 2023-2024 dönem sonu sınav giriş belgesinin önüzmüdeki günlerde açıklanması öngörülüyor.

        4

        AÖF SINAV TARİHLERİ 2024

        Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 20-21 Ocak 2024

        Bahar Dönemi Ara Sınavı 20-21 Nisan 2024

        Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 25-26 Mayıs 2024

        Yaz Okulu Sınavı 17 Ağustos 2024

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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