2024 AÖF yaz okulu sınav tarihi: AÖF yaz okulu sınavı ne zaman?
Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihlerini duyurdu. 1-5 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen kayıtların ardından gözler, AÖF yaz okulu sınav tarihlerine çevrildi. Sınava katılım gösterecek öğrenciler için, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınavlar nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?" sorularının yanıtını haberimizde derledik. İşte 2024 AÖF yaz okulu sınav tarihi...
AÖF yaz okulu sınav tarihleri için geri sayım başladı. AÖF yaz okulu sınavlarında her ders için 20 soru sorulur ve sınav süresi 30 dakikadır. Peki, "AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, sınavlar nasıl olacak, online mı yüz yüze mi?" İşte Açıköğretim Fakültesi (AÖF) yaz okulu sınav tarihlerine ilişkin tüm detaylar...
AÖF YAZ OKULU KAYITLARI SONA ERDİ!
AÖF yaz okulu kayıtları 1-5 Temmuz 2024 tarihlerinde yapıldı.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?
AÖF yaz okulu sınavı 17 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak.