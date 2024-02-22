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        Haberler Gündem 2024 AÖL sınav tarihi | AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

        2024 AÖL sınav tarihleri: AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınavları için geri sayım başladı. Üç oturum şeklinde uygulanan AÖL sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilmektedir. Kayıt ve ders seçim işlemlerinin tamamlanmasının ardından açık lise öğrencileri, AÖL 2. dönem sınav tarihlerini gündemine aldı. İşte 2024 AÖL 2. dönem sınav tarihleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2024 - 01:45 Güncelleme: 22.02.2024 - 01:45
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        Milli Eğitim Bakanlığı, AÖL 2. dönem sınav tarihlerini duyurdu. AÖL ders kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından AÖL 2. dönem sınavlarının yapılacağı tarih gündemdeki yerini aldı. Peki, "AÖL sınavları ne zaman, saat kaçta, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?" İşte 2024 Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2. dönem sınav tarihlerine ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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        AÖL 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        AÖL 2. dönem sınav tarihleri MEB takvimi ile belli oldu.

        1. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da,

        2. Oturum: 16 Mart 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

        3. Oturum: 17 Mart 2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da.

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        AÇIK LİSE SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

        Adaylar, 11 Mart 2024 tarihinden itibaren öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile;

        - Açık öğretim liseleri için https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx

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        - Açık Öğretim Ortaokulu için https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx

        internet adreslerinden giriş yaparak fotoğraflı sınav giriş belgelerini alabilecekler

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner

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