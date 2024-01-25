2024 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? TFF ile İkinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek? - Futbol Haberleri

2024 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? TFF ile İkinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek? - Futbol Haberleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024 yılı ara transfer tarihlerini açıkladı. 11 Ocak tarihi itibarıyla başlayan ikinci transfer dönemi yaklaşık 1 ay sürecek. Peki, "2024 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? TFF ile İkinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek?" İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ara transfer dönemi tarihleri...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 yılı transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.

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Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başladı 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.