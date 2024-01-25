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        Haberler Spor Futbol 2024 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? TFF ile İkinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek? - Futbol Haberleri

        2024 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? İkinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek?

        Süper Lig'de ara transfer dönemi 11 Ocak tarihi itibarıyla başladı. İkinci transfer döneminde takımlarını güçlendirmek isteyen Süper Lig ekipleri ara transfer sezonunun sona ereceği tarihi araştırmaya başladı. Ara transfer döneminde takımlar TFF tarafından belirtilen tarihler arasında transferlerini yapıp tescil ettirebilecek. İşte 2024 TFF ile ikinci transfer sezonun sona ereceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 01:42 Güncelleme: 25.01.2024 - 01:42
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        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2024 yılı ara transfer tarihlerini açıkladı. 11 Ocak tarihi itibarıyla başlayan ikinci transfer dönemi yaklaşık 1 ay sürecek. Peki, "2024 ara transfer dönemi ne zaman bitiyor? TFF ile İkinci transfer sezonu hangi tarihte sona erecek?" İşte Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ile ara transfer dönemi tarihleri...

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        ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından sene başında yayımlanan 2023-2024 yılı transfer takvimi sonrasında ara transfer dönemi tarihi belli oldu.

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        Buna göre; Ara transfer olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemi ise 11 Ocak 2024'te başladı 9 Şubat 2024'te tamamlanacak.

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        İLK TRANSFER DÖNEMİ 15 EYLÜL'DE SONA ERDİ

        Futbolda, "yaz transfer dönemi" olarak adlandırılan 2023-2024 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi 26 Haziran'da başladı.

        Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulunun kararına göre, 26 Haziran'da başlayan transfer dönemi 15 Eylül'de sona erdi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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