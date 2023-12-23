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ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN? Asgari ücret 2. toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. 2. toplantının sona ermesinin ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı bu hafta yani 25 Aralık - 29 Aralık tarihleri arasında yapılacak. Ancak tam tarih henüz belli değil. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.

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ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK? Merkez Bankası en son enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak revize etti. Merkez Bankası’nın 2023 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 65. 2023 yılsonu enflasyonu tahmine uygun gerçekleşirse bu yıl temmuz – aralık arasındaki 6 aylık dönemdeki “geçmiş” enflasyon yüzde 37.76 olacak. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankete göre ise 2023 enflasyonu yüzde 67.23 olacak. Yılsonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa 6 aylık dönemdeki geçmiş enflasyon yüzde 39.63 olacak.