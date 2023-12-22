2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak? Gözler 3. toplantıda! İşte asgari ücret zam tahminleri
Asgari ücret zammı belirleme maratonu sürüyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü toplantısı geri sayım sürerken asgari ücret 2024 zam tahminleri de netleşmeye başladı. Asgari ücrete yüzde 30 ila yüzde 50 arasında 5 zam tahmini öne çıkıyor. Bu tahminlere göre 2024'te asgari ücretin en az 14 bin en yüksek ise 18 bin lira arasında bir rakama yükselmesi bekleniyor. İşte asgari ücret zam senaryoları ve zamlı asgari ücretin ilk ödeme tarihi...
Asgari ücret zam tahminleri netleşiyor. Üçüncü toplantı için geri sayım sürerken öne çıkan tahminler arasında 5 senaryo öne çıkıyor. Buna göre asgari ücrete yüzde 30, 35, 40, 45 ve 50 oranında zam yapılması tahminler arasında öne çıkan senaryolar arasında yer alıyor. Peki, asgari ücrete yüzde kaç zam gelecek? İşte asgari ücret 2024 zam tahminleri...
ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2024 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.
2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin bu ayın son günlerinde netleşmesi bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTISI NE ZAMAN?
Asgari ücret 2. toplantısı 18 Aralık Pazartesi günü gerçekleşti. 2. toplantının sona ermesinin ardından ise gözler asgari ücret için 3. toplantı tarihine çevrildi.
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantının günü ve saati henüz açıklık kazanmadı. Tarihin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından duyurulması bekleniyor.
ASGARİ ÜCRET 2024 NE KADAR OLACAK?
Merkez Bankası en son enflasyon raporunda 2024 yılı enflasyon tahminini yüzde 36 olarak revize etti.
Merkez Bankası’nın 2023 yılı enflasyon tahmini ise yüzde 65. 2023 yılsonu enflasyonu tahmine uygun gerçekleşirse bu yıl temmuz – aralık arasındaki 6 aylık dönemdeki “geçmiş” enflasyon yüzde 37.76 olacak. Merkez Bankası’nın piyasa katılımcıları ile yaptığı ankete göre ise 2023 enflasyonu yüzde 67.23 olacak. Yılsonu enflasyonu piyasa katılımcıları anketine uygun çıkarsa 6 aylık dönemdeki geçmiş enflasyon yüzde 39.63 olacak.
İşveren kesimi geçmiş enflasyon farkının, son 6 aylık dönem için değil son bir yıl için hesaplanması gerektiğini savunuyor. Bu durumda, temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34.04’lük ara zam dikkate alınarak enflasyon farkı hesaplanması gerekecek. Hesaplama temmuzdaki ara zamma göre yıllık enflasyon üzerinden yapılırsa Merkez Bankası tahminine göre yüzde 23.1’lik, piyasa katılımcıları anketine göre ise yüzde 24.76’lık enflasyon farkı ortaya çıkacak.
Yukarıdaki beklenen veya geçmiş enflasyon farklarına refah payı eklenerek yuvarlama yapılacağı varsayımıyla çeşitli enflasyon senaryoları ortaya çıkıyor.
Buna göre, yüzde 23.1’lik geçmiş enflasyonun yüzde 25’e, yüzde 24.76’lık enflasyonun yüzde 30’a, yüzde 37.76’lık geçmiş enflasyonun yüzde 40’a, yüzde 39.63’lük enflasyonun yüzde 45’e yuvarlandığını varsaydık.
Asgari ücrete tek zam yapılacak olması nedeniyle işçi tarafının daha yüksek zam talebinde bulunması bekleniyor.
İşveren tarafının ise halen işçi başına aylık 500 TL olan asgari ücret desteğinin artırılmasını istemesi bekleniyor. Bu olasılıklar yüzde 50 veya yüzde 55 zam senaryolarını da gündeme getiriyor.
Zammın yüzde 45 olması halinde asgari ücret brüt 19.451, net 16.533 TL olacak. İşverene maliyeti ise 24.305 TL’ye ulaşacak. Zammın yüzde 50 olması halinde asgari ücret brüt 20.122 TL, net 17.103 TL, işverene maliyeti ise 25.143 TL olacak.
Yüzde 55 zam senaryosunda ise brüt asgari ücret 20.792 TL’ye, net asgari ücret 17.673 TL’ye, işveren maliyeti de 25.981 TL’ye çıkacak.
ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN VERİLECEK?
Zamlı asgari ücret Aralık ayı sonunda kesinleşeceği için Ocak ayından itibaren geçerli olacak. Ocak ayı maaşı Şubat başında verileceği için ilk zamlı maaşlar Şubat ayı başında verilecek. Ancak bununla birlikte çalışacağı ayın maaşını önden alanlar merak Ocak ayı başında zamlı maaşlarını alabilecekler.