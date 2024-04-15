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        Haberler Gündem 2024 Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

        2024 Bahar Dönemi AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi gün yapılacak?

        Bahar mevsiminin yarısının bitimiyle, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) 2024 sınav tarihleri merak edilen konular arasında yer aldı. Sınav tarihlerini merak eden öğrenciler "AÖF sınav tarihleri ne zaman, hangi gün yapılacak?" sorularına yanıt arıyor. İşte, 2024 AÖF sınav tarihi ve takvimi listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.04.2024 - 13:11 Güncelleme: 15.04.2024 - 13:20
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        AÖF Bahar Dönemi ara sınavı, 2023-2024 eğitim yılının Güz Dönemi sınavlarıyla birlikte tamamlandı. Öğrenciler, önlerindeki sınav süreci hakkında bilgi edinmek için araştırmalara başladı. Peki, AÖF sınav tarihleri ne zaman ve hangi gün yapılacak? İşte, konuya ilişkin yanıtlar...

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        AÖF SINAV TAKVİMİ TARİHLERİ

        AÖF Bahar Dönemi sınavı 25- 26 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak.

        Anadolu Üniversite'sinin resmi sitesinde yayınlanan bilgiye göre yaz okulu sınavı ise 17 Ağustos Cumartesi günü olacak.

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        ONLİNE SINAVLAR NASIL YAPILIYOR?

        AÖF bahar dönemi final sınavları, vize sınavlarında olduğu gibi online (çevrimiçi) olarak gerçekleşecek.

        AÖF tarafından, Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakültesi online sınavları, okul ortamından yapılan sınavlar ile benzer şekilde düzenleniyor.

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