Haberler Ekonomi Merak Edilenler 2024 bandrol fiyatları: Yurt dışından gelen elektronik eşyalar için bandrol fiyatları ne kadar, kaç avro? - Merak Edilenler Haberleri

Yurt dışından getirilen elektronik eşyaların 2024 bandrol bedeli belli oldu! Yurt dışından televizyon, radyo, cep telefonu gibi elektronik cihazlar getiren vatandaşlar 2024 yılı için bandrol bedellerinin ne kadar olacağını araştırıyordu. Yeni yıl için bandrol bedelleri belirlendi. İşte, detaylar... Anadolu Ajansı Giriş: 16.12.2023 - 12:06 Güncelleme: 16.12.2023 - 12:06 facebook

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Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2024 yılında zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile beraber 2024 bandrol fiyatları da belirlendi.

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2024 ELEKTRONİK EŞYALAR İÇİN BANDROL FİYATLARI NE KADAR OLDU? Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2024 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı.