Yurt dışından getirilen elektronik eşyaların 2024 bandrol bedeli belli oldu!
Yurt dışından televizyon, radyo, cep telefonu gibi elektronik cihazlar getiren vatandaşlar 2024 yılı için bandrol bedellerinin ne kadar olacağını araştırıyordu. Yeni yıl için bandrol bedelleri belirlendi. İşte, detaylar...
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2024 yılında zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile beraber 2024 bandrol fiyatları da belirlendi.
2024 ELEKTRONİK EŞYALAR İÇİN BANDROL FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Ticari ithalat maksadı dışında yurt dışından getirilecek televizyon, radyo, cep telefonu gibi cihazlar için 2024 yılında tahsil edilecek bandrol bedellerinde değişiklik yapılmadı.
2024 BANDROL FİYATLARI
Karara göre, söz konusu ürünler için 2019 yılında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda yer alan avro cinsinden bandrol bedelleri gelecek yıl da geçerli olacak.
Bu kapsamda;
- Televizyon için 8-80 avro,
- Radyo için 1-2 avro,
- Video için 18 avro,
- Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 avro,
set üstü medya kutuları ve her türlü uydu alıcı için 7 avro,
- Radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 avro,
- Görsel ve işitsel yayınları alabilen diğer cihazlar için 2-15 avro,
- Cep telefonları için 20 avro,
- Bilgisayarlar için 10 avro karşılığı Türk lirası bandrol bedeli alınacak.