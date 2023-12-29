2024 Bedelli askerlik ücreti zammı ne kadar olacak? Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı ve kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

2024 Bedelli askerlik ücreti zammı ne kadar olacak? Yeni bedelli askerlik ücreti açıklandı mı ve kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

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Bedelli Askerlik Ücreti memur maaş artış oranlarının 6 ayda bir yenilenmesi ile beraber değişiyor. Maaş zamlarının netleşmesiyle beraber Hazine ve Maliye Bakanlığı "Mali ve Sosyal Haklar" genelgesi yayımlanıyor.

Bu genelge ile 6 aylık memur aylık katsayı oranı da belirleniyor. Katsayı üzerinden de yapılan hesap üzerinden bedelli askerlik ücretini Milli Savunma Bakanlığı resmi olarak açıklıyor. Peki, 2024 güncel bedelli askerlik zammı ne kadar?