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        Haberler Bilgi 2024 DGS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı, nasıl, nereden alınır? DGS ne zaman?

        2024 DGS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı? DGS ne zaman?

        Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım sürüyor. İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans eğitimine tamamlamak isteyen adaylar, DGS sınav yerleri giriş belgesinin yayımlanacağı tarihi gündemine aldı. Genellikle sınavdan bir hafta önce erişime sunulan DGS sınav giriş belgesi ÖSYM sitesi üzerinden sorgulanabilmektedir. İşte 2024 DGS sınavının gerçekleşeceği tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.06.2024 - 21:02 Güncelleme: 05.06.2024 - 21:02
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        DGS başvuları 10-20 Mayıs tarihleri arasında tamamlandı. Belirtilen tarihler arasında başvurularını yapan lisans adayları, DGS tarihini araştırmaya başladı. 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplamda 100 sorudan Dikey Geçiş Sınavı, 2 oturumda uygulanmaktadır. Peki, "2024 DGS sınav yerleri giriş belgesi açıklandı mı, nasıl, nereden alınır? DGS ne zaman?" İşte DGS sınav yerleri giriş belgesi sorgulama ekranı...

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        2024 DGS NE ZAMAN?

        2024 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran Pazar günü 2 oturum şeklinde uygulanacak.

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        DGS SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

        DGS sınav yerleri giriş belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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        DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        DGS sınav giriş belgelerine ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden giriş yapılarak erişim sağlanacak.

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