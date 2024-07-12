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        Haberler Bilgi Gündem 2024 dini günler takvimi: Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı gününe denk geliyor? Aşure gününün fazileti nedir?

        Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü Muharrem ayının kaçıncı gününe denk geliyor?

        7 Temmuz itibariyle Muharrem ayı başlamıştı. Şimdi aşure günü için geri sayıma geçildi. Bu ay Hz. Muhammed tarafından Allah'ın ayı diye nitelendirilmiştir. Peki, Muharrem ayı içinde idrak edilecek olan aşure günü ne zaman, hangi gün? İşte detaylar!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.07.2024 - 17:17 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:17
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        Muharrem ayının 10. gününde idrak edilecek olan aşure günü için sayılı günler kaldı. Paylaşmanın, beraberliğin ve bolluk bereketin simgesi olarak kabul edilen aşure günü için Müslümanlar geri sayım yapıyor. Peki aşure günü ne zaman? İşte detaylar...

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        MUHARREM AYININ FAZİLETİ NEDİR?

        İslamiyet'e göre; Muharrem ayı, savaşmanın haram kabul edildiği dört aydan biridir. Allah, Kur’an-ı Kerim’de şöyle buyurmaktadır. “Doğrusu Allah’a göre ayların sayısı, Allah’ın gökleri ve yeri yarattığı günkü yazısına uygun olarak on ikidir; bunlardan dördü haram aylardır. İşte doğru olan hesap budur…” Hz. Muhammed de “Ramazan ayından sonra en kıymetli oruç Allah’ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur” hadis-i şerifiyle, bu ayın manevi bereketine işaret etmiştir.

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        2024 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı tarafından yapılan vakit hesaplamalarına göre, 2024 yılı hicri yılbaşı tarihi netleşti.

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        Hicri yılın ilk ayı olan Muharrem ayının onuncu günü, Aşure günü olarak geçer. Buna göre; bu seneki Muharrem ayı 7 Temmuz 2024 tarihinde başladı.

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        Muharrem ayı, İslam takvimine göre yılın ilk ayıdır ve hicri yılın başlangıcını simgeler. Bu önemli gün, Müslümanlar tarafından manevi anlamda büyük bir coşkuyla karşılanmakta ve çeşitli ibadetlerle değerlendirilmektedir. Bu nedenle, 7 Temmuz 2024 tarihi, hem hicri yılbaşı hem de Muharrem ayının ilk günü olarak özel bir anlam taşımaktadır.

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        2024 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri'nin açıkladığı takvime göre, 2024 Aşure Günü 16 Temmuz Salı 2024 olarak belirlenmiştir.

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